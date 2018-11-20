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Suriye Türkmenleri sancağını seçti

Suriye Türkmenleri, önceki gün bir araya gelerek yeni sancaklarını belirledi. Önerilen dokuz sancak arasından seçilen sancak Suriye Türkmenlerinin sancağı olarak göndere çekildi. Sancaktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı renk şehit kanlarını, beyaz renk ise evrensel insani değerleri simgeliyor. Sancaktaki hilal ve yıldız ise İslamiyet'i remzediyor.

  • ANKARA/STAR
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Türkiye'nin desteği ile Suriye'de terörden özgürleştirilen bölgelerde hayat normale dönüyor sivil toplum güçleniyor.Suriye Türkmenleri; Suriye Türkmen Meclisi'nin önderliğinde Suriye'nin Çobanbey Kenti'nde önceki gün sancak kongresi topladı.Kongreye Halep, İdlib, Bayır-Bucak, Rakka, Hama, Humus, Tartus, Dera, Golan ve Şam Türkmenlerini temsil eden 250 civarında delege katıldı.
 
Kongrenin açılış konuşmasını Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih CUMA yaptı. Açılış konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Cuma, çeşitli sancaklar kullandıklarını belirterek, artık tek bir sancak altında toplanmak istediklerini söyledi. 
 
Önerilen dokuz sancak arasından yapılan oylamada ezici çoğunlukla seçilen sancak Suriye Türkmenlerinin sancağı olarak göndere çekildi. Sancaktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı renk şehit kanlarını, beyaz renk ise evrensel insani değerleri simgeliyor. Sancaktaki hilal ve yıldız ise İslamiyet'i remzediyor.

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