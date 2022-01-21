Suriye uyruklu terör örgütü üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 19:06 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 19:06

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimliğini ibraz edemeyen kişinin yüz tanıma sistemindeki sorgulamasında 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve süresiz sınır dışı kararı verilen Suriye uyruklu Muhammed Y. olduğunu tespit etti.

Türkiye'ye illegal yollarla girdiği belirlenen PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Muhammed Y, gözaltına alındı.