Suriye uyruklu THKP-C üyesinin yargılanmasına devam edildi

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mohamad, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tanık M.K. duruşmadaki beyanında, satış ve pazarlama işinde birlikte çalıştıkları sanığın, tercümanlık yaptığını ileri sürdü.

Sanıkla Suriye'de iş adamlarıyla görüştüklerini, Türkiye'ye döndüklerinde Ankara'da aynı evde kaldıklarını anlatan M.K, Mohamad'ı lehçesinin iyi olması nedeniyle tercüman olarak kullandığını, sanığın Türkiye'ye gelmesini ve birlikte çalışmayı kendisinin talep ettiğini iddia etti.

M.K, mahkeme başkanının sorusu üzerine terör örgütü THKP-C ve bu örgütün lideri Mihraç Ural ismini sanıktan hiç duymadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise daha önceki celsede sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanığın "uluslararası casusluk" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık Mohamad da savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme, dosyanın incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.