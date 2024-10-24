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Güncel

Suriye ve Irak'a hava harekatı! PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Suriye ve Irak'a hava harekatı! PKK hedefleri vuruldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiği, hava harekatlarının kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • Terör hedefleri
  • Hava harekatı
  • PKK vurulması

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