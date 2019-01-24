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Suriye’de Amerikalıları kim vuruyor?

Suriye'den çekilme kararının ardından, ABD askerlerine yönelik saldırılar akıllara 'Birileri ABD'nin çekilmesini durdurmaya mı çalışıyor?' sorusunu getirdi. Peki Suriye'deki ABD askerlerini hedef alan saldırıların arkasında kim var?

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Suriye'deki askerlerimizin eve dönme vakti geldi'' açıklamasının ardından, bölgede yeni gelişmeler cereyan ediyor.

Açıklama sonrası İsrail, İran güçlerinden duyduğu rahatsızlığı tehditlerle dile getirerek Suriye topraklarındaki saldırılarını artırdı.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer konu ise, uzun süredir pasif haldeki DEAŞ'ın, ABD askerlerine yönelik bombalı saldırısı.

Son dönemde köşeye sıkıştırılan ve saldırı kapasitesini kaybeden terör örgütünün bir anda saldırıya geçmesi akıllara, ''Birileri ABD'nin çekilmesini durdurmaya mı çalışıyor?'' saorusunu getirdi.

Star Gazetesi yazarı Yahya Bostan, çekilmeyi durmdurmaya çalışanları yazdı.

İşte Bostan'ın, Suriye’de Amerikalıları kim vuruyor? başlıklı yazısı...

Önce bir tespitle başlayalım. Dış politikaya merak duyan kimle konuşursanız konuşun, şu gerçeği vurguluyor: Ankara’nın eli son altı yılda hiç bu kadar güçlü olmadı. 
 
Türkiye’nin etkisinin yükseldiği dönemde, yani 2013’te, bölgede İsrail’in güvenliğini önceleyen büyük bir dizayn operasyonu başlatılmıştı, malum. Mısır’da kanlı darbe, Türkiye’de Gezi, 17-25 Aralık operasyonları Ankara’nın bölgesel etkisini kırma, onu iddiasından vazgeçirme, memleketi içe kapatma girişimleriydi. Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma planı ve terör örgütü PKK’nın çözüm sürecini bitirmesi de eşzamanlı olarak hemen bu teşebbüslerin ardından gündeme gelmişti. 
 
2013’ten bu yana çok sıkıntı çektik. Sadece terör örgütü PKK değil, DEAŞ da şehirlerimize saldırdı. Buna rağmen DEAŞ’ı destekleyen ülke konumuna sokulmaya çalışıldık. Biz terörle mücadele ederken, dost ve müttefiklerin örtülü silah ambargosuna maruz kaldık. Suriye’de vesayet savaşı yürütenler, Türkiye’yi Suriye haline getirmek istediler. 15 Temmuz kanlı işgal girişimi bunun son ve en kapsamlı yansımasıdır. 
 
Şimdi Ankara akıllı hamleleriyle bu gidişatı yine tam tersine çeviriyor. Önce içerideki PKK, DEAŞ, FETÖ terör unsurları etkisiz hale getirilerek tahkimat yapıldı. Ardından diplomasiyle birlikte askeri güç kartı da kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk diplomasisini askeri güç ile destekleme kararı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları, bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değişmesinde en kritik kilometre taşlarından birisi oldu. Türkiye -özellikle Suriye’nin kuzeyinde- gelişmeleri izleyen değil, müdahale eden, ne yapacağı merak edilen bir güç konumuna yeniden oturdu. 

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-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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