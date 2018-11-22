Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye'de çetelere yönelik operasyon

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Çobanbey beldesinde 40 çete üyesi ve silahlarını ele geçirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi ele geçirdi.

Ebu Cevad Garbi ve Ebu Saddam çetesi mensuplarıyla silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları kontrol altına aldı.

ÖSO, önceki günlerde Afrin, Bab ve Cerablus'ta da halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon yapmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA