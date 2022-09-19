İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2955
  • EURO
    18,2664
  • ALTIN
    976.769
  • BIST100
    3378.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye'de DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Güncel

Suriye'de DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
ABONE OL

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu E.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonundan Suriye'deki çatışma bölgelerinde çekilen infaz ve propaganda faaliyetlerine katıldığına yönelik görüntüler çıktığını, Suriye'de terör örgütü işgalindeki bölgede DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yaptığını ve bu sevkiyat esnasında kendisine uzun namlulu silah ile sözde izin belgesi verildiğini belirtti.

Savcı, sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve sözde karakollarda nöbet tuttuğunu bildirerek, E.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık E.E, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.