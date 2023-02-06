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Suriye'de depremde en az 810 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 810 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 315'ten fazla kişi yaralandı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
Suriye'de depremde en az 810 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
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Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 430 kişi hayatını kaybetti, 1315 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 380 kişi öldü, en az 1000 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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