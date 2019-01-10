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Suriye'de eğitim aldıktan sonra eylem için Gaziantep'e gelen 2 terörist yakalandı

Suriye'de, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması PYD/YPG'nin içerisinde silahlı eğitim alarak, eylem yapmak için Gaziantep'e gelen 2 şahıs, Gaziantep polisince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • TürkMedya/Muammer Başkan
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs çok sayıda dijital materyaller ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
 
Yapılan araştırmada 2 şahsın, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye’de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldiği belirlendi. Eyleme geçmeden yakalanan ve emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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