Suriye'de geçen ay 167 sivil öldü

SNHR, Suriye'de öldürülenlere ilişkin yayımladığı raporunda, Ekim 2018'de 48'i çocuk 13'ü kadın toplam 167 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejiminin 12'si çocuk, 6'sı kadın toplam 42 sivili öldürdüğü belirtilirken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında aralarında 16 çocuk ve 4 kadın, toplam 43 sivil can verdiği kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 12 sivili katlettiğine işaret edilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın ise 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 15 sivili öldürdüğü aktarıldı.

Rapora göre, yarısı çocuk 6 sivil askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar yüzünden hayatını kaybederken, 13'ü çocuk toplam 49 sivil ise kimliği bilinmeyen taraflarca öldürüldü.

10 ayda 6 bin 395 sivil öldü

Raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 6 bin 395 sivilin yaşamını yitirdiği, bunların 4 bin 556'sının Esed rejimi ile Rusya tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Buna göre, Suriye'de ocakta 774, şubatta bin 389, martta bin 241, nisanda 408, mayısta 354, haziranda 593, temmuzda 886 sivilin, ağustosta 391, eylülde 192, ekimde ise 167 sivil hayatını kaybetti.

16 sivil işkenceden öldü

Raporda, geçen ay ölenler sivillerden 16'sının işkence görerek öldüğü bildirildi.

Esed rejimi 14, terör örgütü YPG/PKK ise 2 sivili işkenceden öldürdü.