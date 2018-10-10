Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözlem noktaları için gönderilen 4 TIR konteyner da gümrük kapısından Suriye'ye geçiş yaptı.