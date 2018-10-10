Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. <img ng-='' src='//i.cnnturk.com/ps/cnnturk/75/0x0/5bbdf0c461361f2de4950910' style='height: 427px; width: 640px;' /> Öte yandan, gözlem noktaları için gönderilen 4 TIR konteyner da gümrük kapısından Suriye'ye geçiş yaptı. <img ng-='' src='//i.cnnturk.com/ps/cnnturk/75/0x0/5bbdf0c5ae784917346b6580' style='height: 427px; width: 640px;' /> <img ng-='' src='//i.cnnturk.com/ps/cnnturk/75/0x0/5bbdf0c561361f2de4950916' style='height: 427px; width: 640px;' />
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