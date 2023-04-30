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  • Suriye'de patlama: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
Güncel

Suriye'de patlama: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu bildirdi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Suriye'de patlama: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında patlayıcı maddenin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında 2 polis memurumuz ile 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

  • terör örgütü pkk
  • tel abyad
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