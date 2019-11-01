Son dakika: Suriye'de Rusya ile ortak devriye başladı
Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
- AA
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Türk ve Rus zırhlıları 10 kilometre güneye iniyor.
Rus askerleri ortak devriye öncesi Mardin'de sınırın sıfır noktasında görüntülenmişlerdi.
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