Türk heyeti Suriye temaslarını tamamladı
Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonunda bulunan Millî Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı
Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonunda bulunan Millî Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı
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