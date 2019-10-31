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Suriye'de yakalanan kadın teröristin ailesi YPG’den kaçıp Türkiye’ye sığınmış

Barış Pınarı Harekatı’na gölge düşürmek için sosyal medyada ortaya atılan yalanlar tek tek çöküyor. Tel Abyad yaralı ele geçirilen Çiçek Kobani adlı teröristin ailesi de, PKK’nın baskısı sonucu evlerini ve topraklarını bırakıp 7 yıl önce Türkiye'ye yerleşmiş.

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Terör örgütü ve yandaşlarının son algı operasyonu ise SMO tarafından Tel Abyad’ın Mişrefa Köyü’ndeki çatışmalarda yaralı ele geçirilen kadın teröristle ilgili oldu. Terör yandaşları Çiçek Kobani adlı kadın teröristin bir SMO askerinin kucağında taşıdığı fotoğrafları kullanıp tecavüz edilip öldürüldüğü şeklinde yalanı sosyal medyadan yaydı. Ancak Çiçek Kobani’nin Türkiye’de bir hastanede tedavi edilirken fotoğrafları çıkınca büyük yalan deşifre oldu. Öte yandan kızları terör örgütü saflarında yer alan Çiçek Kobani’nin ailesinin PKK’nın baskısı sonucu evlerini ve topraklarını bırakıp 7 yıl önce Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne sığınmacı olarak geldikleri ve burada yaşadıkları ortaya çıktı. 
 
Terörist kadın Tel Abyad’dan sınırından Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı. 
 
(Akşam)
 

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