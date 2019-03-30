Suriye'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 askerlerimiz yaralandı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Dabık kasabasında Türk askerlerini taşıyan mayına dayanıklı zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 Türk askeri yaralandı. Yaralılar Kilis’e getirildi.
- İHA
Sabah 06.15 sıralarında Dabık kasabasında meydana gelen kazada Türk askerlerini taşıyan zırhlı aracın aşırı yağış nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Kazada 9 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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