İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7638
  • EURO
    7,3577
  • ALTIN
    360.483
  • BIST100
    94133
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı
Güncel

Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

AA07 Nisan 2020 Salı 13:50 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:51
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu B.Z. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, operasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel kıyafet ile maske ve eldiven kullandı.

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik

Türkiye için tarih verdi, uyardı: En kritik döneme girdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.