23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye'deki TSK gözlem noktasına saldırıda 2 askerimiz yaralandı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde TSK unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapılan havan atışları sonucu 2 asker yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde yer alan TSK'ye ait bir gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışları isabet etti.

Saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 2 askerin Türkiye'ye tahliye edilerek, tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Lise öğrencileri geliştirdi

Lise öğrencileri geliştirdi

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela'da askeri helikopter düştü
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

Henüz 2 yaşında, resimleri binlerce dolara satılıyor

Henüz 2 yaşında, resimleri binlerce dolara satılıyor

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA