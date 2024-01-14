Suriye'den atılan roket Suruç'a düştü! TSK misliyle karşılık verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen saldırıya misliyle karşılık verdi. Türk topçuları, saldırının gerçekleştirildiği Ayn El Arap (Kobani) bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına aldı. Türk topçularının vurduğu terör hedeflerinden dumanlar yükseldi.

DÖNEREK DÜŞTÜKTEN SONRA PATLADI



Öte yandan, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, parçalanmış kanatlar ile elektronik mekanizma parçalarına ulaştı. Yapılan ilk incelemede incelemede Uysallı kırsal Mahallesine düşen cismin Suruç ilçe merkezine doğru uçan ve güdümlü füze taşıyan bir insansız hava aracı olabileceği belirtildi. Cismin ne olduğunun ise yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı.