Suriye'den Ceylanpınar'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa´nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.
- DHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye´nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar´a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye´ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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