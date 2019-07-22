İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye´nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar´a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye´ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.