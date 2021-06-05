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Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Sözleşmeli Piyade Er Ahmet Esen (24) hayatını kaybetti. Esen'in Suriye'de görev yaptığı, birliğinden izin alıp, ailesini ziyarete geldiği belirtildi.

DHA05 Haziran 2021 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:06
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Belek'ten Boğazkent yönüne giden Ahmet Esen yönetimindeki 07 AKL 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Ağaçlardan birinde asılı kalan otomobilin sürücüsü Ahmet Esen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Esen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Konya nüfusuna kayıtlı Ahmet Esen'in Suriye'de sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı ve birliğinden izin alıp Serik'te oturan anne ve babasını ziyarete geldiği belirtildi. Ahmet Esen'in kullandığı otomobilin de kiralık olduğu ifade edildi.

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