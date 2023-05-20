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Suriye'den Rusya'ya giden gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Rusya bayraklı gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Suriye'den Rusya'ya giden gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı
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Suriye'den Rusya'ya giden 122 metre uzunluğundaki "Sparta IV" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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