İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2022 Pazar / 25 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakalandı
Güncel

Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakalandı

MSB: Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

18 Aralık 2022 Pazar 11:26 - Güncelleme:
Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakalandı
ABONE OL

MSB: Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.