Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakalandı

MSB: Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.