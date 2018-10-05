Suriye'den yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi gözaltına alındı.
- AA
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinden Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYDmensubu yakalandı.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat aldı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu H.S'yi gözaltına aldı.
Silahsız ve teçhizatsız yakalanan terörist, İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.
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