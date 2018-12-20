Suriyeli aşiretler Azez'de kongre düzenleyecek

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Fırat Nehri'nin doğusu başta olmak üzere PKK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerini akamete uğratmayı, toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamayı ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmayı temel amaç olarak kabul ediyor.

Suriye'de ABD desteğiyle PKK-PYD/YPG lehine gelişmekte olan durumdan rahatsız olan 150 civarında aşiret ve kabilenin önde gelenlerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik heyet, bu olumsuz ve haksız duruma son vermek için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

Meclisin ABD'nin "terör örgütlerini Kürtlerin temsilcisi" olarak lanse etmesinin önüne geçmek için çalışmalar yürüteceği öğrenildi. Meclisi oluşturan aşiretler, Suriye'nin kuzeyinde YPG ve ilişkili terör yapılarına karşı "halk hareketini" savunma bağlamında hareket edecek. Bu kapsamda Arap ve Türkmenlerin yanı sıra YPG'ye muhalif Kürt aşiretlerin de Meclise katılımı sağlanacak.

Öte yandan, ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasıyla birlikte YPG'nin himayesindeki Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) bazı kopmalar yaşanmaya başladı. Deyr Ez Zor ve Rakka'da bulunan birçok Arap aşireti SDG'den ayrıldıklarını açıkladı ve yarın düzenlenecek kongreye katılma yönünde başvuruda bulundu. Aşiretlerin SDG'den ayrılmalarının en büyük nedeninin ise bölgede kazanan ve güçlenen Türkiye'den yana tavır koyup, legalize olma arayışları olduğu öğrenildi.