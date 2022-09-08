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  • Suriyeli aşiretlerden terör örgütlerine kınama: Tek amaçları Suriye halkının servetini talan etmektir
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Suriyeli aşiretlerden terör örgütlerine kınama: Tek amaçları Suriye halkının servetini talan etmektir

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden aşiretler, terör örgütü YPG/PKK'nın, bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almasını eş zamanlı kınadı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nden (SKAM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bölücü ve yıkıcı uygulamalarla ülkenin toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde güven ve istikrarın sağlanmasının imkansız olduğu kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin uygulamalarını kınıyoruz. Teröristlerin tek amacı Suriye'yi bölmek, şahsi kazanımlar elde etmek, ellerindeki gücü kaybetmemek ve Suriye halkının servetini talan etmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, terör örgütünün çaldığı kaynakları ve servetleri Suriye halkına iade etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, yaşanan krizden çıkmanın tek yolunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak olduğu belirtildi.

- CEZİRE BÖLGESİNDEKİ ARAP AŞİRETLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Cezire bölgesindeki Arap aşiretleri de YPG/PKK'nın ayrılıkçı uygulamalarını sert bir dille kınadı.

Cezireli Arap aşiretlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının bütünlüğüne ve terör örgütünün ülkeyi bölmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

  • YPG/PKK
  • Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi
  • Cezireli Arap aşiretler

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