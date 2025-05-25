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Suriyeli Bakan Kabavat'tan Emine Erdoğan'a ''liderlik'' teşekkürü: Hepimiz için örnek bir rol model

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a toplum hizmetine yönelik örnek liderliği dolayısıyla teşekkür etti.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Suriyeli Bakan Kabavat'tan Emine Erdoğan'a ''liderlik'' teşekkürü: Hepimiz için örnek bir rol model
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Bakan Kabavat, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emine Erdoğan'ın toplum yararına yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, "İnsanların kalbini kazanmak, toplumumuza içten bir bağlılıkla ve özveriyle hizmet etmekten geçer." görüşünü paylaştı.

Emine Erdoğan'ın taşıdığı liderlik vasıflarının altını çizen Kabavat, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin First Leydisi Sayın Emine Erdoğan'a, bu büyük liderlik özelliklerini taşıdığı ve hepimiz için örnek bir rol model olduğu için en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkalarının hayatında fark yaratmaya yönelik bitmek bilmeyen gayretiniz için size teşekkür ederiz."

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