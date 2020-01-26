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Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Suriyeli bir çocuk tarafından kurtarılan kadının hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada 'Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı.' dedi.

26.01.2020  00:03 - Güncelleme: 26.01.2020  00:03

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, 'Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam'. dedi.

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