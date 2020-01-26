Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

26.01.2020 00:03 - Güncelleme: 26.01.2020 00:03

Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, 'Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam'. dedi.