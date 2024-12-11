Suriyeli gazeteci: Türkiye güzel ama vatan gibisi yok

Nişantaşı'ndaki Suriye Başkonsolosluğu'nda asılı rejim bayrağı, muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Pazar günü indirildi. Muhalifler rejim bayrağını indirdikten sonra üzerinde 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Başkonsolosluk binasına Pazartesi saat 10.00 sıralarında ise çalışanlar tarafından yeni bayrak asıldı. Asılan yeni bayrakta yeşil beyaz ve siyah renkler bulunuyor. Bayraktaki beyaz rengin üzerinde ise kırmızı renkli 3 yıldızın yer alması dikkat çekiyor.

'BURADA VATANIN ŞARKILARINI ÇALDIRDIK'

Pazar günü rejim bayrağı indirildiği sırada konsoloslukta bulunan Suriyeli gazeteci ve yapımcı Mary Melhem yaşananları anlattı. Esad rejiminin düşmesinden memnun olduklarını söyleyen Melhem, "Dün buraya geldik. Saat sabah 05.00'te ilan etmişler. Esad rejimi düşmüş ve bitmiş. 13 yıl sonra bütün Suriyeliler duygusallığa tahammül edemediler. Saat 06.00'da sabah buraya geldik ve konsoloslukta bu eski rejimin bayrağını indirmek istedik. Burada 300 kişi civarında insan vardı. Bina kapalı olduğu için içeri giremedik. Daha iyi oldu. Konsolosu arayıp, konuştum. Kendisi tatil günü olduğu için orada yoktu. Geldi ve binayı açtı. Bütün Esad resimlerini indirdik. Biraz duygusaldık. Ondan sonra bitti. Bazı şarkılar söyledik burada, vatanın şarkılarını çaldırdık" dedi.

'HER ŞEY ESKİSİ GİBİ DEVAM EDİYOR'

Suriye Konsolosuyla da görüştüğünü belirten Melhem, "Kendim bugün gelip konsolosla görüştüm. Çünkü Suriyeliler şu anda, 'Dönem nasıl yönetilecek' ve 'İşler nasıl devam edecek' diye soruyorlar. Konsolos bana, 'Şu anda bu dönemde işler devam ediyor. Hiçbir zaman durmadı. Randevu alabilmek için aynı numarayı kullanıyoruz. Bazı kişiler randevuların neden geç geldiğini soruyor. Bu bina yönetiminden kaynaklanıyor. Burada günde sadece 400 kişinin işlemini yapabiliyoruz' dedi. Konsolos, insanların dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini de söyledi. Randevu için direk konsolosluk numarasını alıp aramaları gerekiyor. Dolandırıcılar randevu için para istiyor. Günde 130 bin mesaj geliyormuş WhatsApp'tan. Bazı randevular 2-3 ay sonraya veriliyormuş. Şu anda burada sadece yeni pasaport sistemi kapalı. Onun ne zaman düzeleceği belli değil. Fakat o sistem de düzelince konsolosluğun web sitesine ekleyeceklerini söyledi. Her şey eskisi gibi devam ediyor. Çalışan insanlar herkese yardımcı oluyor. Vatandaş geliyor, evraklarıyla, hızlı bir şekilde işlerini hallediyorlar aslında" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZİ TAMİR ETMEK İSTİYORUZ'

Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmek ve oradaki enkazı onarmak istediklerini söyleyen Melhem, "Gitmek isteyenler var; ama biraz beklesinler. Durumlar biraz sağlamlaşsın onların iyiliği için. Duygusal olarak hepimiz dönmek istiyoruz. Bazı yatırımcılar burada, Türkiye'de Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler de var. Onlar belki kalırlar. Türkiye de güzel, ama vatan gibisi yok. Sonuçta biz hepimiz dönmek istiyoruz. Çünkü ülkemizi tamir etmek istiyoruz, mutlu ve seve seve gideceğiz. Oradaki her taşı tamir edeceğiz. Ben burada 13 yıl yaşadım. Çok şükür başarılı bir iş yaptım burada, ama gönlümüz hep Suriye'de. 13 yıl içinde evlendim, çocuk yaptım, hayat kurdum aslında burada. Şu anda biz şoktayız. Çünkü son senelerde umudu kestik. Allah'a çok şükür artık düşünüyoruz daha ne yapacağımızı bilemiyoruz, çünkü her şey bir anda oldu. Ben kendim gidiyorum. Belki 1 yıl süre alabilir ama gidip geleceğim Türkiye'ye. Orada evlerimizi tamir etmek için, orada elektrik olsun, yaşam şartları güzel olsun temennimiz bu. İnşallah yeni rejimin sağlamlaşmasıyla da hepimiz söz sahibi olacağız" ifadelerini kullandı.