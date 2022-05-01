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Suriyeli ihtiyaç sahipleri Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakılmadı

Kuveyt Hikmet Vakfı ve Ömeri Derneği, İstanbul, Hatay ve Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi sığınmacılara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütüyor.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 11:40 - Güncelleme:
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Vakıf, ramazanda gıda kolileri dağıtımı yaparken, Hatay Reyhanlı'da aileleriyle birlikte 80 kişilik modern bir yetimhane inşa ediyor.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Kuveyt Hikmet Vakfı ve Ömeri Derneği Temsilcisi İmed Abdullah, "Biz daha çok yetim ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Onurlarını korumak için onlara nakit yardımlarda bulunuyoruz. Şu anda da 80 yetimin kalacağı modern bir yetimhane inşa ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçları annelerinin kontrolünde gerçekleşecek. Eğer anneleri yoksa dede veya ninelerinin refakatinde burada yaşayacaklar. Burada Kur'an-ı Kerim ve Arapça dilini çocuklarımıza öğretmek için gayret sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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