Suriyeli kızın bulduğu altın dolu kutu, sahibine teslim edildi

İstanbul'dan kardeşinin nişan töreni için kente gelen Sümeyye Yıldız, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki bir mağazaya alışveriş için geldi.

Burada çalışan Suriyeli Rezzan Sado'dan namaz kılmak için yardım istedi. Uygun yerin gösterilmesinin ardından namazı kılan Yıldız, mağazadan ayrıldı. Bu arada Sado, depo bölümünde düzenleme yaparken çanta içinde bir kutu buldu. Kutuda altın ve mücevher olduğunu gören Sado, durumu hemen mağaza müdürü Ali Kağan Başkonuş'a bildirdi.

Başkonuş da durumu polis ekiplerine bildirdi. Mağazaya gelen ekipler, kredi kartı slipinden altınların sahibine ulaştı. İş yerine gelen Sümeyye Yıldız, kardeşinin nişanı için aldıkları altınların bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Suriyeli Rezzan Sado, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan kaçıp 5 yıl önce Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

Bulduğu altın dolu kutuyu tereddüt etmeden hemen müdürüne teslim ettiğini ifade eden Sado, "Türkiye bize kucak açtı. Başka bir şey düşünemezdim. Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım." dedi.

Mağaza müdürü Başkonuş da çalışanlarının altın dolu kutuyu bulup kendisine söylemesinin onurlu bir davranış olduğunu belirterek, hem altınların sahibine ulaştırılmasından hem de dürüst bir çalışana sahip olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.