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Suriyeli küçük Muhammed biyonik kulakla sesleri duyacak

Doğuştan duyma engelli olan Suriyeli 4 yaşındaki Muhammed El Şaba'ya Mersin'de özel bir hastanede biyonik kulak takıldı.

AA05 Haziran 2020 Cuma 14:15 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 14:15
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Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin yaklaşık 4 yıl önce gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda annesinin karnında oksijensiz kalmasından dolayı doğumu gerçekleştirilen küçük Muhammed, dünyaya işitme engelli olarak geldi.

Babasını da Suriye'deki iç savaşta kaybeden Muhammed, 4 yıl önce annesi Sadiye el Şaba ve dayısı Muhammed Ciniyet ile Türkiye'ye sığınarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamaya başladı.

Anne Sadiye El Şaba, oğlunun sağlığına kavuşması için Reyhanlı'da bulunan bir dernekten yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen yardım derneği Muhammed, için kampanya başlattı.

Dernek topladığı parayla Muhammed'i ameliyat ettirmek için Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan özel bir hastaneye getirdi.

Hastanede Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay tarafından muayenesi yapılan minik Muhammed'e biyonik kulak takılmasına karar verilerek ameliyata alındı.

Prof. Dr. Alpay, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen başarılı operasyonla Muhammed'e biyonik kulak takıldığını ve yakın zamanda hem duyup hem de konuşabileceğini belirtti.

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