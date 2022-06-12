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Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddialara Kilis Valisinden yalanlama

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadını belirterek, 'Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir' dedi.

DHA12 Haziran 2022 Pazar 13:03 - Güncelleme:
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Vali Soytürk, düzenlediği basın toplantısında belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis'te Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu belirterek, "İl nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde 109,687 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Geçici korumaları 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 18,504 yabancının kayıtları düşüldüğünde; Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91,183'tür. Dolayısıyla nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237,009 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.

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