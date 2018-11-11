Suriyeli vatandaş pazarda bulduğu 200 lirayı sahibine teslim etti

Şuhut ilçesinde yaşayan Suriyeli İbrahim Alisa, ilçede her cumartesi günü kurulan pazarda alışveriş yaptığı sırada yerde 200 lira buldu. Bir süre paranın sahibini arayan ancak bulamayan Alisa, parayı Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekipleri kısa süre içerisinde paranın sahibini bularak teslim etti. Duyarlı davranışından ötürü İbrahim Alisa’ya teşekkürlerini ileten paranın sahibi Engin Imış, paranın miktarı az gibi görünse de önemli olanın insanlık olduğunu dile getirdi. Imış, "Allah razı olsun kardeşimizden. Suriyelilerin bazısı Türkiye’yi şöyle oldu, böyle oldu diye böyle bir kanı var toplumda. O kanıyı yıkmış oldu kardeşimiz. Yani temiz bir insanmış, bütün Suriyeliler kötü değilmiş, yani bunu öğrenmiş olduk. Allah razı olsun kardeşimizden" dedi.

İbrahim Alisa ise bunun bir insanlık görevi olduğunu, bulduğu parayı emniyete teslim ettiğini söyledi.