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Suriyeli yetimler Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Suriye'nin İdlib şehrindeki yetim kamplarında kalan savaş mağduru Suriyeli çocuklar, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 13:21 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 13:21
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Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan açıklamaya göre, İdlib'deki Zemzem, Hz. Ayşe ve İman yetim kamplarında yaşamlarını sürdüren savaş mağduru Suriyeli yetim çocuklar, İzmir'deki depremin ardından Türkiye'nin acısına kayıtsız kalmadı.

Hem "geçmiş olsun Halim amca", "geçmiş olsun Seher teyze" gibi depremzedelerin isimlerinin bulunduğu hem de "geçmiş olsun Türkiye" yazılı dövizler taşıyan yetim çocuklar, depremde zarar görenlere, İzmirliler ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suriye'nin İdlib şehrindeki 3 kampta yaklaşık 700 yetim çocuk bulunuyor ve yetimlerin tüm ihtiyaçları hayırseverlerin yardımlarıyla TDV tarafından karşılanıyor.

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