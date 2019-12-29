'Suriyeliler bize yük  değil, destek oldu'

LÜTFİ KAPLAN 29.12.2019 02:06 - Güncelleme: 29.12.2019 02:06

Ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik muhalefetin “Türkiye’nin sırtında yük” eleştirilerini, akademik çalışmalar da boşa çıkardı. Konuyla ilgili araştırmaları ile bilinen Gaziantep Üniversitesi El Bab İktisat Fakültesi Dekanı İbrahim Arslan “yük değil, destek oldular” dedi. Arslan, Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu, 4 milyon mülteci akınının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak “Bu durumun coğrafi bir kader süreci olarak kabul edilmesi gerekir” diye konuştu.

ARI GİBİ ÇALIŞTILAR

‘Türkiye’ye göç eden Suriyeliler, ilk geldiklerinde iki temel travma ile karşı karşıya kalmışlardı’ diyen Arslan şunları söyledi: “Birinci travma; evleri vatanları, işyerleri, akrabaları bırakıp gelmek zorunda kaldıkları travmaydı. İkincisi ise geldikleri Türkiye’de hem dilleri hem yaşantılarına uyum sorunu başlamış olması travması idi. Ancak bütün bunlar yaşanırken Suriyeliler oturup ağlayıp bir şey yapmamayı değil, tam aksine ayakta durabilmek için arı gibi çalıştılar.”

İHRACATA KATKI

Prof. Dr. İbrahim Arslan, “Ve bu çalışma sonucunda İstanbul’da 5000 şirket, Mersin’de 2146 şirket, Gaziantep’te 1650 şirket, Bursa’da 400 şirket, geri kalanda değişik illerde birçok şirket kurmuşlardır. Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 92 bin 280 kişi olarak açıklandı. Ağustos 2019 verileriyle, bu kişilerin 47 bini yetişkin, 45 bin 280’i ise çocuk. Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısı ise 31 bin 185 kişi. Türkiye’de yaklaşık 15 bin 160 şirket kurarak iş piyasasına girerek Türkiye’nin ihracatına büyük katkılar sağlamaya başladılar. Dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan Suriyeliler daha çok Türkiye ürünü tercih etmeye başladılar. Bu da yeni pazarlara açılma şansını getirdi. Özellikle Libya, Lübnan, Sudan, Afrika ülkelerine başta olmak üzere birçok pazarda Türkiye’nin Pazar payını artırmışlardır” ifadelerini kullandı.

FİNANSAL GÜÇ

Suriyeli girişimcilerin, Türk bankalarına yük olmadıklarını, tam aksine finansal güç kattıklarını belirten Prof. Dr. Arslan, “Yani başka bir deyişle; bankalardan para çeken değil, bankalara para yatıran taraf oldular. Ticari iş münasebetlerinde peşin ödeme esasına dayalı bir ilişki geliştirdiler. Bu durum, Türk üreticiler için vazgeçilmez bir faktör olmaya başladı. Finansal açıdan güçlü olan piyasada da güçlüdür anlayışı ile nakit ve parasal akışkanlığı sağlayan girişimci, piyasada istikrarı ve fırsatları eline geçirmiş demektir. Bu fırsatı değerlendiren Suriyeli yatırımcılar, piyasadaki güçlerine güç katmaya devam ediyorlar. Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine katkıları gerek kendileri tarafından üretilen katma değerler, gerekse de Türkiye’de yaşamalarından dolayı onlara aktarılan paraların piyasada hareketlilik oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.