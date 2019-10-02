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Suriyeliler için yuvaya dönüş vakti  

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, “Türkiye, Suriye’deki krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak, bundan kaynaklanan tehditlerle mücadele etme konusunda da kararlı.

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Suriye’de, İdlib ya da kuzeydoğuda DEAŞ olsun, PYD/YPG olsun hiçbir terörist unsura yer yok” dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye oturumunda konuşan Önal, Anayasa Komitesinin oluşturulmasının önemli bir adım olduğunu söyledi. 

DESTEK SÜRECEK 

Önal, “Siyasi süreç ve yaklaşan Cenevre müzakereleri, sahada elverişli bir ortam sağlanmadıkça olumlu sonuç vermeyebilir” ifadesini kullandı.  Önal, Türkiye’nin siyasi sürece destek vermeye devam edeceğini ve güven artırıcı önlemlerinin inşasına katkıda bulunacağını belirterek Astana formatındaki çalışma grubunun tutukluların serbest bırakılması projesinin ise umut verici olduğunu dile getrdi. 

ZAMANI GELDİ 

Türkiye’nin hem 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hem de ülkelerinde kalanlara insani yardım gönderilmesine imkan sağladığını belirten Önal, “Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için şartlar oluşturmaya başlamanın zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu, bizim bölgesel ve uluslararası taraflarda koordinasyon içinde komşu ülkelerle başlattığımız bir uygulama” diye konuştu.     

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