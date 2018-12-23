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Suriyeliler Türkiye'ye destek için toplandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan bir grup Suriyeli, sınır bölgesinde toplanarak, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekatına destek verdi.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yaşayan bir grup Suriyeli, sınır bölgesinde toplanarak, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna olası askeri harekatına destek verdi.
 
Sınıra yakın bölgede bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçik ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.
 
Grup adına açıklama yapan Latife Süleyman, Allah'tan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güç vermesini dileyerek Türkiye'nin Suriye harekatından zaferle dönmesi için dua ettiğini söyledi.
 
Meryem Ahmet ise Türk ordusunun derhal harekatı başlatmasını ve topraklarını terörden temizlemesini istediklerini dile getirdi.
 
Ahmet, "Teröristlerin bulunduğu bölgelerin temizlenmesini ve evimize dönmeyi istiyoruz. Rabb'im Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, bol nimet versin." diye konuştu.

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