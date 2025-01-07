Bugün uluslararası sivil havacılık trafiğine açılan Şam Uluslararası Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk uçak, Katar'ın başkenti Doha'dan yapıldı.

Yolcular yeni özgür Suriye bayraklarıyla uçaktan inerken devrim sloganları attı, şarkıları söyledi. Kimileri de duygularına hakim olamayarak göz yaşlarını tutamadı.

Dış hat yolcu çıkışında sevdiklerini bekleyen Suriyeliler de zaman zaman duygularına hakim olamazken, bazı yolcular da ellerinde çiçeklerle geldi, bazı yolcular ise taşınabilir hoparlörden devrim şarkıları çaldı.

Sevdiklerine kavuşmayı bekleyen Suriyeliler, gözlerini yolcuların çıkış kapısından ayırmadı. Yakınlarını görmeye hazırlanan Suriyeliler ise göz yaşlarını hakim olamadı.

Beşşar Esed rejiminin yıkılmasından sonra başkent Şam'a ulaşan ilk uluslararası sivil uçaktan inen Suriyeli yolcular, gerek pasaport kuyruğu, gerek bagaj alım bantları başında beklerken yaşadıkları duygu ve heyecanı, slogan atarak ve sevdiklerine sarılarak gösterdi.

Bekleme salonunda yolcuların ve yakınlarının birbirlerine uzun uzun sarıldığı, hasret giderdiği ve sevinç gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İlk dış hat seferinde Şam'a gelenler ile havalimanında aile üyeleri ve arkadaşlarını karşılayan Suriyeliler, deneyimlediği duygu dolu anları AA muhabirine anlattı.

"BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA" ŞARKISINI SÖYLEDİ

Bagaj alanında bekleyen farmakolojist Dr. Kaldun İsa, hem Suriye hem Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip olduğunu aktararak 14 yıldır ülkesine gelemediğini söyledi.

Söz konusu dönemde Suriye'deki durumun "tahayyül bile edilemeyeceğini" kaydeden İsa, bazı aile üyeleriyle, telefon ve internetle dahi iletişim kuramadığını vurguladı.

"Allah'a şükür artık Esed rejiminin olmadığı özgür Suriye'mizdeyiz." diyen İsa, eşiyle geldiği havalimanına inişi sonrası doğrudan ailesinin yaşadığı Hama'ya gideceğini dile getirdi.

Çocuklarının Konya'da yaşadığını ve eğitim gördüğünü belirten İsa, "Türkiye bizim kardeşimiz." diye seslenerek "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını Türkçe söyledi.

Komşu Türkiye halkına "Gelin, Suriye'yi ziyaret edin." çağrısı yapan 5 çocuk babası İsa, kalbinin bir yarısının ülkesinde, diğer yarısının Konya'da olduğunu kaydetti.

DÜNYAYI GEZERKEN "VATAN HASRETİ" HALEN TAZE

Usame Musavi de dünyada birçok yere seyahat etmesine rağmen vatanı Suriye'den 16 yıl ayrı kaldığını belirterek, gurbette yaşadığı vatan hasretini paylaştı.

Bir süre bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın, birçok yönden başkent Şam'ı anımsattığını kaydeden Musavi, "Ancak daima ben Şam'ı tercih ederim, Şam hep kalbimizde." diye konuştu.

Musavi, bir süre kaldığı İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentini de "Batı'nın Şam'ı" olarak gözlemlediğini ifade ederek "Allah'a şükür artık Suriye'deyim." dedi.

Çok sayıda aile üyesinin kendisini beklemesinden heyecan duyduğunu aktaran Musavi, şehre girmesiyle ilk olarak Emevi Camisi'ne giderek namaz kılmak için sabırsızlandığını söyledi.

"Özgür Suriye'de" olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Musavi, ilk fırsatta geleneksel Suriye mutfağını tatmak istediğini belirtti.

Dünyaya iletmek istediği mesajı sorulan Musavi, "Eğer iyi niyetiniz yoksa ve Suriye'ye entegre olmayacaksanız, uzak durun." ifadesini kullandı.

"DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BİR DEVRİM"

Suriyeli olarak dünyanın birçok ülkesine seyahat ettiğini dile getiren Musavi, bu gezilerde "Suriye ve Suriyelilerin küçümsendiğini" ve Suriye konusunda "gerçeklerin bilinmediğini" gözlemlediğini aktardı.

Musavi, "İnsanlar 'iç savaş' diye düşünüyor, (burada ise durum) bir iç savaş değil, diktatörlüğe karşı bir devrimdir. Ülkeyi geri istiyoruz ve burada yapmaya çalıştığımız bu." diye konuştu.

"UÇAK HAVADA BİRKAÇ TUR ATTI"

Pasaport kontrolünden boynunda özgür Suriye bayrağıyla çıkan Ammar Naccar da 8 ay önce "korku ve endişe içinde" ülkesini ziyarete geldiğini anlattı.

Naccar geçmişte başka ülke vatandaşlığı almayı düşündüğünü ancak şimdi bunca yıldan sonra ilk defa vatanı olduğunu hissettiğini, duygularını tarif edemeyeceğini söyledi.

8 Aralık'tan itibaren uçuşların açılmasını beklediğini belirten Naccar, "Uçak havada birkaç tur attı. Bugüne kadar geldik ama o uçağın inişini beklerken son 20 dakika, son bir aydan daha heyecan içinde geçti." diye konuştu.

"ELHAMDÜLİLLAH ŞİMDİ ÜLKESİNE, AİLESİNE KAVUŞTU"

Kız kardeşi Umm-Mühenned'i 14 yıl aradan sonra ülkesinde karşılayan Yahya Bukaş da duygulu anlar yaşadığını paylaşarak hislerini tarif edemeyeceğini, 14 yıldır kardeşinin, ailesinden ve ülkesinden mahrum olduğunu belirtti.

Duyduğu heyecandan uçak iniş saatinden iki saat önce havalimanına geldiğini kaydeden Yahya Bukaş, "Bugüne kadar kardeşimi görebileceğimize, onun da ülkesini ve ailesini görebileceğine hiç inanamazdık. Elhamdülillah şimdi ülkesine, ailesine kavuştu." dedi.

Umm-Mühenned de bir ay boyunca ülkesine gelmek için sabırsızlandığını "gece boyunca uyuyamadığını" aktardı.