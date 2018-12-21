Suriyelilerden sınırda Türkiye'ye destek

İlçede cuma namazı sonrası bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, sınır hattına doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 300 metre yürüdü.

Sık sık Türkiye, Mehmetçik ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan gruba, çevredeki Türk vatandaşlar da destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Abul Ravvas İsa, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekatın önemine değindi.

Suriye'de Türk askerlerinin güllerle karşılanacağını belirten İsa, desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti.

İsa, topraklarının teröristlerden temizlenmesini beklediklerini vurgulayarak, "Biz Türk ordusundan, Irak sınırına kadar PKK/PYD terör örgütünü çıkarmasını ve topraklarımızı özgürleştirmesini istiyoruz. PKK/PYD terör örgütü evlerimizi soydu, arazilerimizi mallarımızı aldı. Şu anda Suriye'de bulunan akrabalarımız Türk askerlerini dört gözle bekliyor. Mehmetçik orada güllerle karşılanacaktır. Biz hiçbir şekilde bu terör örgütlerini memleketimizde istemiyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua eden grup, sınır hattından ayrıldı.