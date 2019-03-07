Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ından iki ayda 5 bin 767 Suriyeli İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.
- AA
İki ayda Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 5 bin 767 Suriyeli ülkesine döndü
Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeli aileler, güvenli bölgelere hareket ediyor.
Sınır kapısından ocak ve şubat aylarında 5 bin 767 Suriyelinin güvenli bölgelere dönüş yaptığı öğrenildi.
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