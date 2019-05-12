Suriye’nin Azez'de çocuklar için konser düzenleyen sanatçı Murat Kekilli, bölgede yaşadıklarını anlattı

Suriye’de kendisini en çok etkileyen anılarını paylaşan Kekilli, “En çok etkilendiğim şeylerden biri, çadırlarda dünyaya gelmiş ve şu anda 7- 8 yaşlarına ulaşmış, dış dünyayı görmemiş çocukların bütün dünya insanlarını kendilerinin yaşadığı gibi yaşıyor sanmaları. Herkesin çadırlarla çevrili kamplarda yaşadığını sanıyorlar.” dedi.

İnsani yardım konularında göstermiş olduğu hassasiyetle dikkat çeken sanatçı Murat Kekilli, hem Suriye sınırına yakın bölgelerde hem de sınır ötesinde konserler veriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Suriye topraklarında yer alan Azez Kampı’nda konser veren Murat Kekilli, konser süreci hakkında merak edilenleri anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Murat Kekilli, çadırda doğan çocukların bütün dünyanın çadırlarla çevrili kamplardan oluştuğunu düşündüklerini anlatarak şunları kaydetti:

“Bir diğer etkilendiğim olay ise, yolcu uçağı geçerken çocukların buldukları masaların altına saklanmaları. Yolcu uçaklarını bombardıman uçağı sanıyorlar hala. Ne yapılacaksa, siyasetsiz, sadece insanlığımızın öncelikli olduğu bir dünyada yapılması kaçınılmaz.”

“TEK AMACI YAŞAMAK OLAN İNSANLARIN HAYATLARINA DOKUNDUK”

Suriye’nin Azez bölgesinde verdiği konserin savaş mağduru çocuklara ve ağır travmalı insanlara yönelik olduğunu söyleyen Murat Kekilli, “Konser alanı, konser saatine kadar halka duyurulmadı. Kendimi hem çok iyi hem de çok kötü hissettim. İyi hissettim, çünkü tek amacı yaşamak olan bu insanlarla geleceğe dair bir şeyler paylaşabilme imkânı buldum. Çocuklar yaşadıkları çadırlardan çıkmış ve hayatlarında ilk kez bir konser izlemişlerdi. Onlara ve hayatlarına dokunduk. Gülüşlerine ve minnettarlıklarına şahit olduk. Aslında onlardan daha çok biz çocuk olduk, biz mutlu olduk.” şeklinde konuştu.

İnsani yardım konusunda duyarlılığını artırarak sürdüreceğini belirten Kekilli, “Bu konser sayesinde empati ve farklı bir iyilik yapma fırsatımız oldu. Kötü hissettim çünkü yurtlarından edilip açlığa ve hiçliğe sürülen, onların bu hale düşmesine sebep olan küresel, karesel, ne kadar güç varsa hepsi içimi acıtıyordu. Bu konudaki duyarlılığınızı artırarak sürdürmek niyetindeyiz.” sözlerini kullandı.

“ÇOCUKLAR DÜNYAYI KAMPLARLA ÇEVRİLİ SANIYOR”

Bölgedeki insanların açlık, susuzluk ve barınma konularının dışında savaşın getirdiği travmayla da mücadele ettiğine dikkat çeken Kekilli, “Bazı yurttaşlarımız maalesef ‘bizim açlarımız dururken’ şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Arkanızı dönüp bana ne demekte elbette özgürsünüz. Yalnız bu bizim kan bağı, ulusal güvenliğimiz veya din kardeşlerimiz kavramlarından bile önce bir şey. Bu insanlığımızla alakalı bir durum, önce insan diyen herkesin kaçamayacağı bir sorumluluk.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de kendisini en çok etkileyen olayı da açıklayan Murat Kekilli sözlerini şöyle sürdürdü:

“En çok etkilendiğim şeylerden biri, çadırlarda dünyaya gelmiş ve şu anda 7- 8 yaşlarına ulaşmış, dış dünyayı görmemiş çocukların bütün dünya insanlarını kendilerinin yaşadığı gibi yaşıyor sanmaları. Hepimizin çadırlarla çevrili kamplarda yaşadığımızı sanıyorlar. Bir diğer etkilendiğim olay ise yolcu uçağı geçerken çocukların buldukları masaların altına saklanmaları. Yolcu uçaklarını bombardıman uçağı sanıyorlar hala. Ne yapılacaksa, siyasetsiz, sadece insanlığımızın öncelikli olduğu bir dünyada yapılması kaçınılmaz bana göre. Çok hayalperest gibi gözükebilir ancak bunun başka bir olasılığını göremiyorum maalesef.”

“BÖLGELERDE ŞARKILARDAN BAŞKA BİR ŞEY PATLAMASIN”

Mazlum insanlara tekrar konser vermeye hazır olduğunu dile getiren Murat Kekilli, “Projelerimiz ile alakalı uzun uzun bir sohbette dertleşiriz. Malum insanlara tekrar ücretsiz konser vermeye hazırım. Hatta şartlar elverir ise İsrail ile Filistin sınırında ‘Önce İnsan Konseri’ vermeyi çok isterim. Sınırda konser vermek istememin en önemli nedenlerinden biri de orada birçok masum sivilin bombalar ve kurşunlarla hayatlarını kaybetmesi. Bundan sonra o sınırda şarklılardan başka bir şey patlamasın mesajı vermem içindir.” diyerek sözlerini tamamladı.