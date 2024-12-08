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Güncel

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda Esed rejimine ait bayrak indirildi

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda Esed rejimine ait bayrak indirildi
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Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı.

Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.

Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağı sallayan gruptakilerden bazıları çikolata dağıttı.

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinden dolayı mutluluktan sürekli ağladığını anlatarak, ülkesine geri döneceğini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten başka bir Suriyeli, savaş zamanı Türkiye'ye geldiğini, şu an çok mutlu olduğunu, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine döneceğini kaydetti.

Grupta yer alan bir kişi de bugünü çok beklediklerini, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını unutmayacaklarını ifade etti.

- ESENYURT'TA SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Öte yandan Esenyurt Meydanı'nda toplanmak isteyen bazı Suriyelilere izinleri olmadığı için polis müsaade etmedi.

Bunun üzerine ara sokaklara giden gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

Bir grup Suriyeli de Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esed rejimine ait bayrak indirildi.

Konsolosluk önünde polis ve basın mensuplarının bekleyişi sürüyor.

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