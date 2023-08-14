İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0534
  • EURO
    29,5541
  • ALTIN
    1659.06
  • BIST100
    7777.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı X sosyal medya hesabından duyurdu: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

  • savunma
  • teröristler
  • etkisiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.