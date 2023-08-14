Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.