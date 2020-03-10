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Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı terör saldırıları

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Afrin ve Bab ilçelerinde araca yerleştirilen bomba düzeneklerinin infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

AA10 Mart 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:09
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın patlamasının ardından, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçe merkezinde de benzer bir olay meydana geldi.

Sivillere ait olduğu tespit edilen araçlara yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Yerel güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği terör eylemleri üzerine olay yerinde incelemeler başlattı.

Saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

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