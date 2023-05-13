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Suriye'nin kuzeyinde MİT'ten PKK/YPG'ye üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyinde MİT'ten PKK/YPG'ye üst düzey darbe
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel'in sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye'nin kuzeyindeki Tel Hamis'te bulunduğu tespit edildi.

Sözde Haseke eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT'in takibinde olan Demirel, PKK/YPG mensuplarına eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

- ÜS BÖLGELERİNE SALDIRILARIN SORUMLUSU

Hatay Amanoslar'da 1997-2000 yıllarında terör faaliyeti yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Demirel'in 2010'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki iki ayrı terör eyleminde yer aldığı tespit edildi. 8-9 Mart 2010'da Şemdinli, Derecik, Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan mayınlama eyleminin faili Demirel'in ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen saldırıda da teröristlerin sorumlusu olarak bulunduğu belirlendi.

1993 yılında örgüte katıldığı, 1993-1994 arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, ardından çeşitli terör eylemlerine katıldığı kaydedilen Demirel'in 2000'de Kandil'de sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, 2013'te Irak'ın kuzeyindeki Zap'a, 2014'te de Suriye'ye geçtiği bildirildi.

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