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  • Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısında 5 sivil öldü
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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısında 5 sivil öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısında 5 sivil öldü
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus beldesi Gandura'nın Başav köyünde sivil bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında araç içindeki 5 sivil öldü, çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

  • Cerablus bombası
  • Suriye patlama olayı
  • sivil ölümler

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