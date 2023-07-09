Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısında 5 sivil öldü

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus beldesi Gandura'nın Başav köyünde sivil bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Bombalı terör saldırısında araç içindeki 5 sivil öldü, çevrede hasar meydana geldi.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.