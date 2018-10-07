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Suriye’nin Türkmen köyü Toybuk'ta terör örgütü DEAŞ tarafından yıkılan Hazreti Davud Türbesi onarılmayı bekliyor

Terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında dozerlerle ve dinamitlerle yıktığı Halep'in kuzey kırsalındaki Türkmen köyü Toybuk'ta bulunan Hazreti Davud Türbesi, İHA tarafından havadan görüntülendi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda terörden temizlenen bölgede yer alan Hazreti Davud adına makam olarak inşa edilmiş türbe, onarılmayı bekliyor.

  • İHA
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Türkmen köyünde yaşayan Muhammed Hasan, Cuma günleri türbeye yurt dışından ziyaretçilerin geldiğini ifade ederek, türbenin onarılarak yeniden inşa edilmesini istediklerini söyledi. Hasan, türbenin onarılması için Türkiye’den yardım talep etti.
 
Yapım tarihi bilinmeyen Davud türbesi, Osmanlı döneminde restore edilen kutsal mekanlardan biri.
 

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