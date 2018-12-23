Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye'ye askeri sevkiyat akşam saatlerinde hızlandı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA