Suriye'ye askeri sevkiyat akşam saatlerinde hızlandı
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
- AA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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