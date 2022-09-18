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Suruç saldırısına misliyle karşılık verildi: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Teröristlerin saldırısına misliyle karşılık verilirken 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

DHA18 Eylül 2022 Pazar 14:03 - Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

SURUÇ SALDIRISINA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ: 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suruç/Şanlıurfa hududundaki roketatar tacizinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl ateş altına alınarak ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar dileriz" denildi.

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